Sanremo: richiesta di passaggi pedonali rialzati in corso Mombello, la risposta di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Paola, ci ha scritto in relazione all’interpellanza dei Consiglieri di Fratelli d’Italia, per i passaggi pedonali rialzati in corso Mombello:

“Suggerisco di dare priorità alla realizzazione di quelli già richiesti da anni in corso Inglesi, nella zona di piazza San Bernardo. In questo tratto di strada, con doppio senso di marcia pur se la carreggiata non lo consentirebbe, sì che il traffico è intenso e veloce aumentato dal traffico che arriva dall'Aurelia bis e dal fatto che nessuno rispetta i limiti di 30 km/h, pur mal segnalati. A ciò in questi ultimi tempi si aggiunge anche il passaggio di monopattini con 2 persone a bordo o peggio ancora ragazzini minori. Davvero mi stupisco che nessun altro si lamenti pure dei marciapiedi di 42 cm di larghezza. Poveri pedoni! Al contrario in corso Mombello la strada è a senso unico a salire o a scendere con marciapiedi di oltre 3 metri, per cui non ravviso alcun pericolo per i pedoni. Magari qualche amico che abita lì si sarà lamentato del traffico?”