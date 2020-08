Sanremo: parcheggio selvaggio e gravi problemi per i pedoni in strada Solaro, la denuncia di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Domenico, ci ha scritto per illustrare una situazione che si verifica in strada Solaro, a Sanremo:

“Un fatto che mi ferisce per l'impegno che un gruppo di cittadini ed il servizio viabilità avevano profuso nello studiare una soluzione al fine di per un tratto di strada Solaro, ovvero la presenza di uno spazio sicuro per i pedoni che, come è noto, non sono tenuti conto nella programmazione urbanistica, ed in particolar modo nella realizzazione di strade dotate del minimo spazio per un transito sicuri di auto-motoveicoli e pedoni, disabili e quant'altro necessiti di una maggiore sicurezza. Come detto in precedenza dopo almeno due anni di parole, sopralluoghi, e poi fatti la sede stradale di questo tratto di strada è stato modificato e si è creato un spazio per i pedoni, due corsie di transito e mantenuto il marciapiede a destra salendo. Una situazione ideale ma presto il degrado, l'abbandono di chi dovrebbe fare i controlli (portare via qualche macchina in qualche caso è un buon esempio per i soliti furbetti - anche se il termine furbo sottende alla presenza di intelligenza, ma mettere in pericolo una mamma con passeggino e figlio non è per nulla intelligente). Per render chiaro il problema allego una serie di foto, che illustrano cosa accade in questo tratto di strada: macchine sul marciapiede di traverso, macchine praticamente sulla fermata bus.... ecc.. cosa serve per far muovere qualche cosa? dobbiamo aspettare che accada l'imponderabile?”