Sanremo: degrado a Pian di Poma, lettrice plaude ai turisti ma chiede al Comune come mai non intervenga

Una lettrice, Laura plaude all'iniziativa di pulizia avviata a Pian di Poma di Sanremo da alcuni turisti e si chiede come mai il Comune non intervenga per sistemare le altre situazioni di degrado di questa zona della città.



"Ho letto con piacere sul vostro quotidiano la lodevole iniziativa di alcuni turisti di ripulire parte della zona di Pian di Poma. Però c'è tutta un'altra parte della stessa zona che ormai è da mesi in condizioni di degrado, come si evince dalle foto. Mi domando se per pulire bisogna aspettare delle iniziative di elevato senso civico dei singoli cittadini. Come mai il Comune non riesce a mandare qualcuno a ripulire dalle erbacce e dalla spazzatura questo angolo della nostra città? Non si potrebbero utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza o chi svolge lavori socialmente utili come succede già in molti comuni anche non distanti da noi (tipo come hanno fatto a Ventimiglia ) ? Ci vorrebbe così poco per tenere ordinata questa parte di città, ma probabilmente non interessa a nessuno il decoro di questi luoghi".