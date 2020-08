Una sosta all’insegna della buona cucina presso l’Osteria Italia di Castelvittorio

Ottimi e deliziosi piatti della tradizione in questo locale, che è stato riaperto nel 2018 grazie ad un gruppo di giovani appassionati e motivati, guidati da Samuele Allavena, “figlio d’arte” della vicina Osteria del Portico, e con lo chef Paolo Moro, altro “figlio d’arte” della chef Terry Prada, meglio conosciuta come la sacerdotessa del Turtun.

lo staff dell'Osteria Italia di Castelvittorio

Bruno Gambarotta in vista all'Osteria Italia nel 2018

Situato nel centro storico di questo simpatico e tranquillo paese, patria indiscussa del Turtun e dell’olio di montagna, il locale si è conquistato un posto di primo piano nella ristorazione della vallata e garantisce sempre una proposta gastronomica di grande interesse.

L’ambiente è accogliente, luminoso e spazioso, arredi in legno e oggetti d’epoca, sedie in pelle, donano un aspetto rustico e moderno. Dalla sala si gode una splendida vista nella vallata sottostante, e tutto predispone ad un’esperienza molto gradevole.

Molto interessante le proposte della cucina, che comprendono specialità tradizionali utilizzando i migliori prodotti del territorio e puntando tutto sulla qualità delle materie prime.

Nel menù alla carta troviamo tra gli antipasti i “previ” involtini di verza, specialità del territorio, come il turtun o le pastette, gli ottimi salumi di cacciagione e la giardiniera con maionese e senape.

Da assaggiare assolutamente sia i ravioli alle erbe che quelli tradizionali con patate e stoccafisso, in estate i “crusetti” con il pomodoro fresco, ma meritano un assaggio tutte le paste, che sono sempre fatte in casa. Nei secondi la specialità del trittico di coniglio (in umido, al forno e in patè sul crostino), la mitica cima, il classico cinghiale in umido, gamberi di fiume e pesci di acqua dolce. Dolci dai più semplici come la torta di nocciole e cioccolato e la tarte tatin con gelato al fiordilatte a originali e creative proposte dello chef. Spesso vengono proposte serate a tema, come quelle dedicate all’Oca o al maiale.

Buona selezione di vini, soprattutto locali. Ottimo rapporto qualità-prezzo, conto sui 40 euro per un pasto completo.

L’Osteria Italia di Castelvittorio è inserita fra i ristoranti della Tavolozza e si trova a Castelvittorio in via Umberto l, numero 36 per prenotazioni e informazioni chiamare il numero +39 3208238152