Il Ristorante "A Cuvèa" di Sanremo sarà aperto anche domenica 16 agosto, per offrire a tutti i clienti un assaggio dei sapori estivi del territorio

Per domenica non prendere impegni e vieni al Ristorante "A Cuvèa" a scoprire i piatti tipici del territorio. Ti verrà proposto un menù fantastico con i prodotti di stagione della terra e del mare e tutto, accompagnato da ottimi vini e soprattutto nel pieno rispetto del distanziamento sociale in un ambiente fresco e lontano dalla calura estiva.

Ricordiamo che il locale si trova in Corso Garibaldi 110, a Sanremo, a pochi passi da Piazza Colombo e dal Palafiori, ed è aperto dal lunedì al sabato a pranzo e a cena.

Per info chiamare al 333 3625059. È sempre gradita la prenotazione.