Sanremo: mendicanti con una miriade di cani in via Matteotti, non un bello spettacolo nel 'salotto buono' (Foto)

In molti, ieri sera tra residenti e turisti, hanno notato i due mendicati che, chitarra alla mano e diversi cani a terra, chiedevano le elemosine in via Matteotti, nel ‘salotto buono’ di Sanremo.

Secondo i presenti non sarebbero nemmeno configurabili come ‘artisti di strada’, vista la qualità sonora emessa ma, effettivamente, oltre al nuovo regolamento ben preciso sugli stessi artisti, rimane il divieto esistente da tempo, di mendicare con animali.

Sarebbe opportuno, quindi, nel caso in cui la situazione si dovesse ripresentare, un intervento delle forze dell’ordine per evitare ‘spettacoli’ del genere, come si vede nella foto.