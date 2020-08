Bordighera: sette positivi al Covid dopo essere rientrati dall'estero, il Sindaco "Situazione monitorata con l'Asl"

Tredici persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria e, di queste, sette risultano positive ma sono comunque in buona salute e non necessitano di cure ospedaliere. La conferma arriva dal Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito dopo aver ricevuto i dati dall’Asl 1 Imperiese relativi a casi rilevati sul territorio bordigotto.

“Cinque tra le persone positive sono rientrate da un soggiorno all’estero – spiega Ingenito - e due sono state in contatto con familiari tornati da un paese straniero. Faccio ancora una volta appello alla responsabilità individuale: non creiamo assembramenti, manteniamo la distanza interpersonale e, qualora questa non sia garantita, anche all’aria aperta indossiamo la mascherina che dobbiamo sempre necessariamente portare con noi. Anticipo inoltre che a giorni, in vista delle prossime manifestazioni in programma, sarà emessa un’ordinanza che renderà obbligatorio l’indosso della mascherina in tutte le aree cittadine dove si renderà necessaria una maggiore cautela. Desidero rassicurare i cittadini e gli ospiti: la situazione è monitorata con grande scrupolo dalla Polizia Locale e dall'Asl 1 Imperiese”.