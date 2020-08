I mercoledì veg di Ortofruit. Oggi prepariamo il delizioso arrosto di seitan in salsa al ribes

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Il ribes rosso, piccolo ma preziosissimo, contiene quattro sostanze essenziali per la nostra salute: vitamina C, K, rame e ferro. Inoltre è utilizzabile come antipiretico e lassativo leggero dato che aiuta l’organismo a depurarsi. La ricchezza di acido folico lo rende consigliato per combattere i sintomi dell’anemia mediterranea soprattutto in estate, mentre le molte fibre aiutano a regolarizzare l’attività dell’intestino. Un vero toccasana per il nostro benessere, ma anche per l’arte pasticcera!

ARROSTO DI SEITAN IN SALSA AL RIBES - Un secondo piatto saporito, ricco di proteine e di fibre. Il ribes qui mantiene tutta la sua vitamina C grazie al fatto che non viene cucinato, ma semplicemente frullato fresco e aggiunto a crudo nella salsa di accompagnamento, che darà un tocco esclusivo a questo arrosto veg.

Tempi: 30 minuti

Ideale per: una cena gourmet ma leggera

Ingredienti (4 persone)

125 g di ribes fresco

400 g di seitan

2 carote

2 coste di sedano

1 cipolla bianca

1/2 bicchiere di vino

3 cucchiai di olio evo

Sale, pepe, alloro q.b.

Procedimento

Tagliate il seitan a fette di circa 1/2 cm di spessore.

Lavate e tritate le carote, il sedano e la cipolla, quindi metteteli a soffriggere in una casseruola con l’olio evo.

Aggiungete il seitan e sfumate con il vino, quindi fate cuocere per ca. 15 minuti.

Frullate le verdure cotte fino ad ottenere una crema omogenea, quindi unite il ribes lavato in precedenza, a crudo.

Servite l’arrosto di seitan accompagnato dalla salsa di ribes ottenuta.

Se avanza?Farcite un panino con le fette di arrosto avanzato aggiungendo insalata, maionese vegan, qualche fettina sottile di pomodoro e la salsa al ribes: ne avrete un gustosissimo veg burger!