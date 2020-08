Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 7, all’interno di una galleria dell’Aurelia Bis, in direzione Sanremo.

Per cause ancora in via d’accertamento a cura della Polizia Stradale, sono entrati in contatto un furgone ed una Fiat Panda.

Due i feriti, fortunatamente non gravi, che sono stati portati in ospedale. Il traffico ha subito lievi rallentamenti per consentire i soccorsi.