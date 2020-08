Imperia, lavori a rio Oliveto, cambia la viabilità, chiusa via Musso

E' cambiata da ieri mattina la viabilità in via Musso, in via Paglieri e in corso Dante, a causa dei lavori di messa in sicurezza di rio Oliveto. Il comune, tramite il vice sindaco Giuseppe Fossati, ha comunicato ai cittadini e ai consiglieri d'opposizione che avevano chiesto chiarimenti in commissione, la nuova viabilità, vista la chiusura di parte di via Musso. Sui social non sono mancate le lamentele dei cittadini.



Ecco l'ordinanza:



Con decorrenza dalle ore 7,00 del giorno 11 agosto 2020 e sino al termine dei lavori:

VIA FELICE MUSSO



nel tratto compreso tra il civico 11 e il civico 35, divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti il cantiere per consentire l’esecuzione dei lavori.



nel nuovo tratto compreso tra il civico 35 e lo sbocco sul raccordo autostradale senso unico di circolazione con direzione monte mare.



nel tratto compreso tra il civico 39 e il civico 57 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Con decorrenza dalle ore 7,00 del giorno 11 agosto 2020 e sino al termine dei lavori che dovrà essere comunicato tempestivamente al Comando Polizia Municipale

1) VIA PAGLIERI: dalla biforcazione con la prima strada privata di via Paglieri sino al piazzale del cimitero di Costa d’Oneglia senso unico di circolazione con direzione mare monte.

2) CORSO DANTE: nel tratto compreso tra Salita Castelli e l’intersezione con via Nazionale divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.