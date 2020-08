Pacchetti nascita a Taggia: aperto nuovo bando per la sponsorizzazione, soddisfatto l'assessore Negroni

Il Comune di Taggia ha riaperto il bando per la sponsorizzazione del 'Pacchetto nascita'. Sono numerose le aziende locali che nel corso di questi mesi hanno manifestato l'intenzione di partecipare all'iniziativa.

Dal gennaio 2019, a ogni nuovo nato registrato all'anagrafe, il Comune, attraverso lo Sportello Ascolto, ha regalato un box contenente alcuni prodotti per il nuovo arrivato, accompagnato da una lettera di benvenuto del Sindaco e dal ticket “Baby Parking”. Un progetto che si inserisce tra le diverse iniziative legate alle politiche per la famiglia, come: il Parcheggio Rosa - "Futura Mamma a Bordo" e il parcheggio bimbo - "Bimbo A Bordo".

La prima fortunata a ricevere il pacchetto nascita è stata la piccola Stella il 17 gennaio dell'anno scorso. Da allora, in media, vengono consegnati annualmente un centinaio di questi box. Un anno fa, tre ditte avevano risposto alla prima chiamata lanciata dal Comune e oggi i tempi sono maturi per aggiornare l'offerta allargando questa opportunità anche ad altre aziende.

L'adesione rientra in un contratto di sponsorizzazione siglato con il Comune, della durata di 1 anno, finalizzato a fornire prodotti per neonati, come creme, pannolini, shampoo. In cambio, la ditta fornitrice potrà allegare il proprio biglietto da visita, qualche scontistica dedicata o altro materiale promozionale.