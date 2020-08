Elezioni: al via la trasmissione #alvoto con idee e programmi dei candidati al consiglio regionale

Prende il via su SanremoNews e ImperiaNews la nuova trasmissione di approfondimento politico #alvoto. Un format che accompagnerà i lettori fino alle prossime elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. A condurla sarà Federico Marchi che si collegherà con i candidati al consiglio regionale ed i protagonisti della vita politica locale per parlare, con un linguaggio semplice e diretto, di idee e progetti per il territorio. Per #alvoto si tratta di un ritorno, dopo le edizioni del 2018 e del 2019 legate alle tornate elettorali amministrative.

La politica in questo periodo si sposta quindi su questa trasmissione dedicata, mentre ‘2 ciapetti con Federico’ proseguirà affrontando altre tematiche di attualità: dall’economia alla cultura, dagli eventi allo sport.

Ogni puntata di #alvoto, che avrà una cadenza quasi quotidiana, sarà pubblicata su SanremoNews e ImperiaNews, e sulle rispettive pagine Facebook.