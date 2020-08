alvoto - Sonia Viale (Lega): “Aiuti al volontariato, grande ricchezza del territorio”

Sonia Viale, candidata al consiglio regionale nella lista della Lega, è stata ospite della prima puntata di #alvoto, il format di SanremoNews e ImperiaNews dedicato alle prossime elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. Nell’intervista curata da Federico Marchi, Sonia Viale, vicepresidente della Regione ed assessore alla sanità, ha affrontato alcuni argomenti di stretta attualità a partire dal protocollo operativo triennale recentemente firmato con il Forum del Terzo Settore “Tutto un bel mondo di associazionismo e volontariato – ha detto – In provincia di Imperia abbiamo 109 associazioni di volontariato e 34 di promozione sociale. Realtà che sono state molto importanti durante l’emergenza Covid-19, per esempio con la consegna della spesa a casa, e lo saranno anche dopo. Abbiamo quindi predisposto un bando, che scadrà il 15 settembre, che prevede nuove risorse”.

Tra i temi che sono stati toccati anche la questione dei bonus da 600 euro richiesti da esponenti politici e l’impegno della Regione ad assumersi il costo dei test sierologici per i rappresentanti delle forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.

Guarda l’intervista integrale: