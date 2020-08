Nasce il canale YouTube “Bajardo Lectures”: le conferenze di ‘Affabulando’ diventano video-documentari

Da ieri è in rete un nuovo canale YouTube battezzato “Bajardo Lectures” realizzato dall’Accademia della Pigna per divulgare i video delle conferenze di Affabulando 2020 in corso quest’estate nella chiesa antica di Bajardo.

Il primo video pubblicato riguarda la conferenza tenuta da Freddy Colt lo scorso 25 luglio sul tema “Il Saladino e il Crociato: dialogo o scontro tra civiltà?”, in cui lo studioso sanremese analizza un poemetto del XIII secolo da lui tradotto recentemente dalla “lingua d’oil” ed edito dalle edizioni “Il Cerchio” di Rimini. Nel video è possibile anche ascoltare alcune letture dalla voce del giovane attore sanremese Lorenzo Trabucco.

Il progetto, che si svilupperà con altri quattro video della durata di circa mezz’ora che verranno pubblicati a cadenza settimanale, è reso possibile grazie al contributo della Pro Loco Bajardo presieduta da Fiamma Rubino. Le riprese e il montaggio sono a cura del giovane videomaker Samuele Valzano.