Successo di pubblico ieri sera a Badalucco per l’appuntamento con ‘Colorado on the road’ al bar 'Pradio' e pizzeria 'La Stua'.

Tre comici della nota trasmissione televisiva: Perone, Villata e De Rosa hanno allietato il pubblico con le loro battute. Una serata trascorsa all’aperto, al fresco della Valle Argentina.

(Foto di Tonino Bonomo)