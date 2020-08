Per un'estate di benessere, sport e divertimento scegliete gli integratori alimentari Lulylab

Purtroppo in estate le cattive abitudini, lo stile di vita troppo frenetico, la tendenza a bere poco e una dieta povera di frutta e verdura, possono portare a carenze nutritive influendo negativamente sulla salute generale.

Ecco che gli integratori alimentari diventano validi alleati in estate, poiché la loro assunzione può rivelarsi fondamentale. Inoltre, con le alte temperature è importante inserire nella propria dieta tutti i micronutrienti in grado di fornire energia e benessere all’organismo.

Gli integratori così come il cibo giocano quindi un ruolo fondamentale soprattutto in estate. Agiscono sia sulla nostra salute fisica, ma anche sulla nostra salute mentale. I loro effetti influenzano anche il nostro livello di stress e il nostro benessere emotivo. Il ruolo principale dell'integratore alimentare è integrare la dieta. Per questo, fornisce al corpo un guadagno nutrizionale, che dipende dalla sua composizione. Si può trattare di vitamine, minerali, oligoelementi, antiossidanti, aminoacidi, acidi grassi, ecc.

