Taggia: ritrovate entrambe le Bloodhound scomparse venerdì scorso, i ringraziamenti di 'Terra di Confine'

Venerdì scorso erano scomparse le due cagnone Bloodhound, che vivono al centro ‘Terra di Confine’ di Taggia. Già sabato scorso una delle due, ‘Lalla’, era stata trovata.

E’ stata la stessa Lalla, ieri, a trovare la sorella ‘Luna’. “Ringrazio di cuore tutte le condivisioni – ha detto Sabina Camarda - tutte le persone che hanno segnalato e aiutato nella ricerca, i Carabinieri di Taggia e l’Asl per la disponibilità. Ma anche Enpa Sanremo, Kronos Albenga, priscilla e il suo Bloodhound che ci ha portato ad una pista, ma soprattutto tutti quelli che si sono mossi in aiuto (Monica e le due sorelle), ma egoisticamente ringrazio Lalla: oggi hai dimostrato di essere un buon cane da ricerca ma soprattutto che l’affetto per la sorella va ben oltre all’immaginazione umana!”