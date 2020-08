Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina a Imperia per incendi in due diverse zona. Il primo ha visto i pompieri del Comando Provinciale spegnere le fiamme divampate ad una bouganville nella zona di Terre Bianche.

Nel secondo è stato spento il principio di incendio ai danni di un’auto in viale Matteotti di fronte al Catasto di Imperia. In entrambi i casi, fortunatamente, non si registrano feriti.