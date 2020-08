Riva Ligure: grande successo per “Dante sansa leggio” interpretato dall’attore Gioachino Logico

Un pubblico molto numeroso ha gremito piazza Ughetto ieri sera per lo spettacolo “Dante sansa leggio” organizzato dal comune di Riva Ligure. Introdotto dal giornalista Claudio Porchia, che ha presentato i canti e contestualizzato le letture, l’attore Gioachino Logico, nei panni di Guascon Gioachino, ha interpretato alcuni canti, scelti da pubblico fra quelli con i personaggi più noti, come l’incontro del sommo poeta con Paolo e Francesca, Ulisse e il conte Ugolino. È stato una prova dello spettacolo, che è in corso di preparazione per il prossimo anno in occasione del 700 anniversario della morte del padre della lingua italiana.

Lo spettacolo sarà riproposto domenica 23 agosto a Rocchetta di Cengio in occasione della festa del Moco.

“E’ stata una piacevole serata e il pubblico ha apprezzato lo spettacolo - ha commentato al termine dello spettacolo il consigliere Fabrizio Bianchi - e l'attore ha dato una prova della sua formidabile memoria declamando i versi della Divina Commedia senza l'aiuto di alcun leggio. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Giochino Logico e a Claudio Porchia per aver offerto una serata di grande cultura e divertimento ai cittadini e turisti della nostra città”