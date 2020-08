Bordighera: per il secondo anno consecutivo torna 'Keiro no Hi', la festa degli anziani di ispirazione giapponese

Torna, per il secondo anno consecutivo a Bordighera, la ‘Festa degli anziani’. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale che, lo scorso anno, l’aveva introdotta per la celebrazione molto sentita in Giappone del ‘Keiro no Hi’ (appunto la ‘Festa degli Anziani’).

Quest’anno a Bordighera si svolgerà il 21 settembre 2020 (terzo lunedì di settembre, che verrà mantenuto anche per gli anni futuri) richiedendo, contestualmente, la collaborazione ed il sostegno del Consolato Generale del Giappone di Milano.

Già l’anno scorso l’Amministrazione bordigotta aveva manifestato formalmente la volontà di celebrare la popolazione anziana tramite l'organizzazione di una giornata, sulla falsa riga della festa che il Giappone ha introdotto 1951 e celebrato in tutta la nazione dal 2003. La festa si pone l'obiettivo di dare a tutti l'opportunità di onorare e festeggiare i cittadini più anziani e, nel contempo, di celebrare la longevità, la salute e la preghiera.

Verranno coinvolte le famiglie e le istituzioni scolastiche permettendo ai bambini di offrire ai propri nonni simpatici regali e disegni. Per la celebrazione di quest'anno l’Amministrazione premierà gli anziani residenti a Bordighera che hanno compiuto o che compiranno 90 anni, tra il 17 settembre dell’anno scorso ed il 21 settembre di quest’anno, ma anche gli anziani che hanno compiuto 100 anni nello stesso periodo e il cittadino più longevo della di Bordighera.