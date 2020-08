Pallavolo: alla scuola 'Mazzucchelli arriva un nuovo allenatore, è l'ex Nsc Imperia Walter De Alessandri

Grandi novità in casa ‘Scuola di Pallavolo Mazzucchelliì. La società matuziana ha infatti ingaggiato come nuovo allenatore Walter De Alessandri che, dopo vari anni di servizio all'Nsc Imperia, entra a far parte della grande famiglia Mazzu. De Alessandri è un mister molto esperto, voluto fortemente dalla società Mazzucchelli in quanto incarna alla perfezione i principi della scuola matuziana quali la serietà, la correttezza e il fare gruppo, componente monto importante nella Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli.

Contento di essere entrato nella famiglia Mazzucchelli? “Sono molto contento di essere entrato a far parte di questa grande famiglia. La SDP Mazzucchelli è una società con una grande tradizione giovanile e questo, nel Volley, è la cosa che mi interessa più di tutte. Ho anche accettato questa possibilità perchè, a mio modo di vedere, la SDP Mazzucchelli è una vera e propria scuola di pallavolo dove c'è un reale intento di far crescere gli atleti delle varie giovanili. Il mio obbiettivo sarà quello di prendere delle ragazzine della U12/13, come ho fatto nelle mie esperienze precedenti, per poi portarle ad una crescita sempre maggiore. Non vedo l'ora di incominciare questa mia nuova avventura”.

Cosa si aspetta dalla nuova stagione? “Indipendentemente dalla squadra e categoria che mi verrà assegnata, il mio obbiettivo sarà quello di creare con le ragazze, un rapporto di reciproca fiducia per dare vita ad un gruppo compatto ed affiatato e dove andrò, spero, ad instaurare la mia idea di gioco. In tutte le esperienze che ho avuto come allenatore di Pallavolo, il team è di fondamentale importanza, non che i giocatori singoli non siano importanti ma, essendo la Pallavolo uno sport di squadra è importante essere uniti e compatti. Sarà senza dubbio una stagione molto complicata, sappiamo tutti che è stato un anno molto "particolare" e riprendere dopo tutto questo tempo sarà molto strano ma, non vedo l'ora di poter ritoccare finalmente il campo da gioco con la mia nuova squadra”.

Verso la fine agosto e l'inizio di settembre, la scuola di pallavolo Mazzucchelli andrà a fare due weekend di ‘mini ritiro’ a Mindino con le squadre Under 17 maschile e Under 14 Green. Per i piccoli si stanno ancora aspettando le direttive del protocollo federale. Non mancano anche belle idee per la ripartenza del Volley S3.