Ventimiglia: incontro del Sindaco con i segretari politici, Scullino "Programmati gli interventi di settembre in città"

Si è svolto venerdì scorso a Ventimiglia, nell’ufficio del Sindaco Gaetano Scullino, un importante incontro con i segretari politici della coalizione che amministra la città di confine.

Nelle scorse settimane non sono mancate le indiscrezioni, secondo le quali a livello politico ci fossero degli attriti all’interno della maggioranza. Ma, proprio martedì scorso il primo cittadino aveva chiaramente affermato a margine del comizio di Matteo Salvini, come si trattasse solo di illazioni e che l’Amministrazione stava lavorando in sintonia.

Venerdì l’incontro tra i segretari politici è stato organizzato soprattutto per organizzare il calendario dei numerosi interventi che cominceranno nei primi giorni di settembre a Ventimiglia. “Al momento – ha detto Scullino - ci stiamo concentrando sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che dovranno essere pronti ad accogliere i nostri piccoli concittadini”.

Non è da escludere, però, che nel corso dell’incontro si sia anche parlato del futuro politico della città di confine, approfittando della presenza di tutte le ‘anime’ dell’Amministrazione comunale.