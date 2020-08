Fratelli d'Italia nomina l'imperiese Massimo Bianchi responsabile dei rapporti con il Commercio, Imprese e Mondi produttivi

Il partito di Giorgia Meloni promuove l’agroalimentare italiano nel mondo e nomina l'imperiese Massimo Bianchi responsabile dei rapporti con il Commercio, Imprese e Mondi produttivi.

Un’importante nomina quella che in queste ore il commissario regionale Matteo Rosso ha fatto per la regione Liguria, con l’arrivo di Massimo Bianchi arriva l’esperienza di chi, da sempre, si è occupato delle nostre eccellenze agroalimentari esportandole in tutto il mondo.

“Da sempre, come partito, sosteniamo il prodotto Italiano, quello agroalimentare con una promozione del territorio e delle sue eccellenze, Giorgia Meloni ha lanciato, ormai da mesi, una campagna a sostegno delle eccellenze nazionali e non solo per l’agroalimentare, ma anche per il turismo e le scelte per gli acquisti” commenta così la nomina il capogruppo in Regione Liguria e commissario regionale Matteo Rosso che prosegue “la nomina di Massimo Bianchi come rapporti con il Commercio, Imprese e Mondi produttivi non fa che andare in questa direzione sviluppando un settore strategico per la nostra regione attraverso le sue grandi competenze in materia”.

Massimo Bianchi ha una lunga esperienza nel prodotto agroalimentare di eccellenza, conoscenze dei mercati esteri e della industria di produzione alimentare, il suo apporto sarà fondamentale per accrescere le competenze di Fratelli d’Italia nel settore della produzione ed il commercio, ma soprattutto in uno dei settori strategici della Liguria e dell’Italia: l’agroalimentare che, direttamente e come indotto, è un settore della spina dorsale dell’economia non solo della Provincia di Imperia, ma di tutta la Liguria. “Ringrazio il Dott. Rosso per la fiducia – ha detto Bianchi - per me è un onore mettere a disposizione le mie competenze e dare il massimo supporto in questo settore a FDI”.