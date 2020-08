Riva Ligure: stasera l'attore Gioacchino Logico in "Dante senza leggio" in piazza Ughetto

Questa sera a Riva Ligure, in Piazza Ughetto, alle 21.30 va in scena un altro spettacolo teatrale del calendario manifestazioni del Comune con l'attore Gioacchino Logico in "Dante senza leggio".



"Come si desume dal titolo dell'evento l'attore darà prova della sua formidabile memoria declamando i versi della Divina Commedia senza l'aiuto di alcun leggio e non solo il pubblico verrà coinvolto e potrà richiedere la declamazione di versi a caso nel tentativo di mettere in difficoltà il noto attore della riviera di ponente. - ricorda l'assessore alle manifestazioni Francesco Benza - Certamente una serata che si prospetta interessante e piena di colpi di scena".