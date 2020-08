Estate a Sanremo: ecco tutti gli appuntamenti e gli intrattenimenti nella settimana di Ferragosto

Questi gli appuntamenti della settimana del calendario manifestazioni estive dell’Assessorato al turismo e degli intrattenimenti organizzati in collaborazione con gli esercenti di Sanremo:

Lunedì 10 agosto

- ore 21,Villa Nobel: spettacolo per bambini “The Clown Must go On” (Teatro dei Mille Colori)

- ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: Cinema all’aperto (Ariston Sanremo)

Martedì 11

- ore 19.30, via Corradi: Berben band, Massimo Mauro & Riccardo, musica d’autore in versione allegra (Sanremo fa Musica)

- ore 21, Porto Vecchio: Nuovi Solidi, Battisti tribute band (Sanremo fa Musica)

- ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: Cinema all’aperto (Ariston Sanremo)

Mercoledì 12

- ore 18.30, piazza Bresca: Marisa Fagnani e Silvano Manco (Sanremo fa Musica)

- ore 20, piazza San Siro: dj set (Sanremo fa Musica)

- ore 21, Villa Nobel: Circus Time 2020 “Onireves e Sharon” (associazione OroNero)

- ore 21, piazza Colombo: Innuendo, Queen Tribite Band (Sanremo fa Musica)

- ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: Cinema all’aperto (Ariston Sanremo)

Giovedì 13

- ore 20, piazza Eroi (zona statua Siro Carli): Radio acoustic (Sanremo fa Musica)

- ore 21.30 Villa Ormond: Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo “Universo Mia” (Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa)

- ore 21.30, Giardini Regina Elena (Centro Storico): spettacolo con Lella Costa e Stefano Giorgi “Invisibili, le città” (C.M.C./Nidodiragno)

Venerdì 14

- ore 18.30, via Corradi: Qltura Ivan Mengoni, dj set (Sanremo fa Musica)

- ore 20, piazza San Siro: Mh bend, live pop music (Sanremo fa Musica)

- ore 20.30, via Gioberti: Onda Duo (Sanremo fa Musica)

- ore 21, Porto Vecchio: Vedo Nero, Zucchero tribute band (Sanremo fa Musica)

- ore 21, piazza Colombo: Berben band (Sanremo fa Musica)

Sabato 15

- ore 9, centro città: Saldi di Gioia (Confcommercio Sanremo)

- ore 20.30, via Gioberti: Italian Sgraffiati (Sanremo fa Musica)

- ore 21.30 Villa Ormond: Tributo al Festival “Perché Sanremo è Sanremo” (soc. coop. Dem’Art)

Domenica 16

- ore 9, centro città: Saldi di Gioia (Confcommercio Sanremo)

- ore 21.30, Villa Ormond: concerto lirico “Gran gala dell’Operetta” (Dem’Art – ass.ne Sanremo Lirica / Orchestra Sinfonica di Sanremo)



Lunedì 17

- ore 21, Villa Nobel: spettacolo per bambini “Bolle in Pentola” (Teatro dei Mille Colori)

- ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: Cinema all’aperto (Ariston Sanremo)

- ore 21.30 Villa Ormond: Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz”, Special guest Lino Patruno