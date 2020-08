15 e 16 agosto ci sono i Saldi di Gioia a Sanremo. A Ferragosto aperture straordinarie sino a tarda serata

Confcommercio propone anche quest'anno Saldi di Gioia a Sanremo il 15 e 16 agosto.

Due giorni di saldi e di acquisti convenienti in questa estate 2020 in cui il commercio ha bisogno di sostegno e di partecipazione.

Sabato 15, giorno di Ferragosto, le attività resteranno aperte sino a tarda serata per lo shopping sotto le stelle.

Ecco le attività aderenti:

Albero Blu Abbigliamento bambini - Via Matteotti 99

Alessandra Lingerie Costumi e Intimo - Via Cavour 28

Allegra Abbigliamento - Via Matteotti 132

Alma Kids Abbigliamento bambini - Via Palazzo 50

Altha Marea Abbigliamento - Via Matteotti 23

Arredotex Monte Biancheria Casa - P.zza Eroi Sanremesi 14

Asta Scarpe Calzature - Via Palazzo 70/71

Belles de Nuit Abbigliamento - Via Corradi 51

Biancheria Fancelli Biancheria Casa - Via Palazzo 41

Boggi Abbigliamento - Via Matteotti 18

Carpe diem Abbigliamento - Via Cavour 23

Cavallucci Cristina Accessori e Abbigliamento Donna - Via Palazzo 55

Città di Milano Abbigliamento - Via Matteotti 109

Clò Abbigliamento da mare - Via Matteotti 153

Dea Vigone – Vesti la tua casa Complemento d’arredo e Biancheria Via Corradi 57

Duca Abbigliamento - Via Cavour 4

Falconeri Abbigliamento e Maglieria - Via Matteotti 131

Fontanelli Abbigliamento - Via Carli 7

Francesca by Sottini Abbigliamento - Via Matteotti 6

Franco Calzature Calzature - Via Matteotti 152 e 242

Hotel Nazionale Albergo - Via Matteotti 3

Hype Abbigliamento - Via Carli 18

L’Angolo delle calze Costumi e Intimo - Via Palazzo 45

La Bottega di Nathalie Abbigliamento e Accessori Donna - Via Carli 12

Lisa Scarpe Calzature - Via Corradi 12

Mantellassi Biancheria Casa Via Palazzo 44

Mare blu Ristorante Via Carli 5

Midali Abbigliamento Via Matteotti 168

Miss D Calzature Via Palazzo 62

Mondo Maglia - Correale Abbigliamento Via Palazzo 100

Nara Camicie Abbigliamento Via Matteotti 136

New Company Abbigliamento bambini Via Matteotti 172

O’ Bag Store Borse e Accessori Via Matteotti 192

Original Marines Abbigliamento bambini Via Matteotti 128

Ottica Ramoino Ottica P.zza Eroi Sanremesi 15

Patty Borse e Accessori Via Corradi 35 /Via Matteotti 250

Pogliani Intimo - Mare Via Matteotti 48

Replay Abbigliamento Via Matteotti 184

Saphir Abbigliamento Via Matteotti 40/42

SPK Abbigliamento Via Cavour 15

Stefanel Abbigliamento Via Matteotti 87

Teatro Ariston Bar – Cinema – Teatro Via Matteotti 212

Toffee Abbigliamento Abbigliamento Corso Mombello 20

Toffee Ottica Ottica Corso Mombello 14

St. Martin Abbigliamento Via Matteotti 93

Twins Abbigliamento e Accessori Via Matteotti 128

Yamamay Biancheria Intima Via Matteotti 123