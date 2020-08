A Triora una giornata dedicata alla magia di Harry Potter con il gruppo "Genova Hogwarts Express" (foto)

Grande partecipazione di pubblico e di bambini ieri, domenica 9 agosto, per la festa "Triora Hogwarts 2020". Il famoso borgo delle streghe della Valle Argentina si è tinto di magia con l’arrivo dei Professori del "Genova Hogwarts Express".

Sono state organizzate numerose attività e giochi per bambini, con l’atmosfera unica della saga del maghetto più famoso del mondo. Lo spettacolo, si è concluso di sera con un percorso itinerante tra le vie del borgo, a cura di "Avventure Cittadine Genova", in cui le streghe di Hogwarts hanno rievocato le streghe di Triora, in un crescendo emozionale per grandi e piccini.



Sabina di "Terra di Confine" ha esposto i suoi affascinanti rapaci, splendide creature anche loro protagoniste della saga del maghetto Harry. La manifestazione, completamente gratuita, è stata organizzata dall'associazione culturale "LiberArte FamKoré", in collaborazione con il Comune di Triora. Gli organizzatori ringraziano "...tutti gli artisti, le associazioni, i commercianti e i visitatori per il corretto rispetto delle linee guida anti-Covid".