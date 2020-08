Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 10 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 10 AGOSTO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

21.00. ‘The Clown Must go On’: spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori. Villa Nobel, prenotazioni QUI

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘Un figlio di nome Erasmus’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

IMPERIA



22.00. Inaugurazione della nuova ‘Passeggiata nel Mare’ della Città di Imperia alla presenza del Sindaco e del Presidente della Regione Liguria. Molo Lungo di Oneglia (per prendere parte all'evento obbligatorio indossare la mascherina)

VENTIMIGLIA



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici da spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.00. Concerto dell’Orchestra Giovanile città di Ventimiglia in occasione della festa patronale di San Lorenzo

BORDIGHERA

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. ‘Sansa Leggio’: commedia dialettale a cura di Gioachino Logico e Claudio Porchia in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)



CERVO

18.00-23.00. ‘Il Borgo dei Desideri’: per la notte di San Lorenzo, appuntamento al Bastione di Mezzodì dove si potranno esprimere i propri desideri. In premio uno Smart Box per un soggiorno in uno dei Borghi più belli d'Italia

ENTROTERRA

APRICALE



20.30. Percorso lungo i carugi del Borgo fino all'ingresso dell'antico castello + sosta all'interno del giardino pensile con possibilità di osservare le stelle cadenti in prossimità della cinta muraria e gustare il cocktail delle stelle. Con la partecipazione del chitarrista Mauro Vero + Visita alla mostra collettiva ‘7 in arte’ all'interno del salone

CESIO

18.30. Escursione notturna sul Monte Guardiabella con la guida GAE Luca Patelli. Ritrovo al Colle San Bartolomeo, info 347 6006939 (più info)



TRIORA

21.00. Cinema all'aperto con proiezione film ‘In viaggio con Jacqueline’. Campo da tennis in largo La Brigue, ingresso gratuito

VALLEBONA



10.30 & 21.00. Festa patronale: Santa Messa con benedizione solenne (h 10.30) + concerto della Banda comunale di Vallebona guidata dal Maestro Alessandro Rebaudo con brani di: Ennio Morricone, Mina, Carosone, Fellini e tanti altri (Piazza dell’Oratorio, h 21)



FRANCIA

CANNES



21.30. Terrasse On Air: concerto di Aksham / Elina Duni et David Enhco Quintet. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MENTON

21.30. Per l’ultimo appuntamento del Festival della Musica di Mentone 2020, concerto di Alexandre Kantorow (piano) e il Quartetto a corde Hermès. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

Musei e Biblioteche

Ventimiglia

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 16.00-18.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

