Sanremo: smarrito in zona Solaro il gatto Ugo, l'appello della proprietaria

"È da venerdì mattina che non torna a casa, si chiama Ugo, un gatto di circa tre anni, bianco e grigio chiaro con occhioni verdi... zona Solaro (parcheggio dietro pizzeria White Pony). In questi ultimi giorni non era granché in forma. Chi avesse notizie o l’avesse visto per favore chiamare Emanuela 349 8685781"