Perinaldo: inaugurata la nuova biblioteca civica alla presenza del Sindaco Guglielmi e dell’Amministrazione Comunale (foto)

Perinaldo, patria dell’astronomo Cassini, ora ha anche una nuova biblioteca civica. L’inaugurazione si è svolta ieri alla presenza del Sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi e dell’Amministrazione Comunale.

Nata da un’idea di Angelo Magliani, noto Perinaldese e abile alpinista, la biblioteca può vantare oltre settemila volumi di vario genere. Oltre ad una vasta raccolta di romanzi, spiccano enciclopedie Treccani, Motta, Utet e altre… e la raccolta completa dal primo numero della rivista ‘Airone’. Il Sindaco Guglielmi e l’amministrazione Comunale hanno individuato la sede nella già sala polivalente del paese, mentre Magliani ne ha curato personalmente l’allestimento, dedicandovi molte ore del suo tempo. Moltissimi libri provengono infatti dalla collezione di famiglia dello stesso Magliani e da molti donatori, che anche in questi giorni continuano ad arricchirne gli scaffali. Oltre che per le autorità presenti, grande soddisfazione per tutti gli abitanti del paese delle stelle, che potranno usufruire di un importante spazio culturale per il paese.

La biblioteca sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.

(Foto di Eugenio Conte)