Su Brums.com i vantaggi dell’online e la qualità italiana che da 60 anni conquista mamme e bambini

Colori, modelli, fantasie, materiali, cuciture. Nell’abbigliamento di qualità nulla è lasciato al caso, soprattutto se destinato ai più piccoli, la cui pelle richiede tessuti morbidi e sicuri. Dove trovare il meglio, con promozioni esclusive? Su www.brums.com, lo store digitale del marchio italiano che da oltre mezzo secolo veste neonati, bambini e ragazzi.

Attivo dal 2011, il negozio online di Brums rappresenta un canale alternativo ai punti vendita per l’accesso all’offerta. Centinaia di prodotti disponibili 24 ore su 24, con collezioni per neonati, bambini e ragazzi fino a 16 anni.

Dal giubbotto bambina alle giacche eleganti, passando per tutine, scarpine e body neonato , tutti i prodotti Brums garantiscono comfort e grande libertà di movimento. Senza per questo rinunciare allo stile: stampe, grafiche divertenti e fantasie originali donano al guardaroba classe e personalità.

E per dare all’outfit un tocco di carattere in più, ci sono i capi personalizzati. Un’intera sezione fatta di completini, pagliaccetti e tante proposte di t-shirt e grembiule asilo da customizzare con il ricamo o la stampa del nome.

Acquista su Brums shop online: consegna in 3 giorni, pagamenti sicuri e reso gratuito

Tra le ragioni per scegliere l’offerta online di Brums c’è la sicurezza. L’e-commerce garantisce un’esperienza di shopping online appagante e priva di rischi, con transazioni via carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. E la possibilità di rendere i prodotti senza sostenere alcun costo. Nessun problema quindi per chi sbaglia taglia. Ma per non correre il rischio basta consultare la guida dettagliata presente sul sito.

Il cliente ha la certezza di rivolgersi ad una società affidabile, attiva nel settore da oltre 60 anni e che ha fatto della qualità Designed in Italy il proprio tratto distintivo. Può inoltre contare sul supporto di operatori sempre pronti a consigliarlo nella scelta e disponibili via telefono, e-mail e chat online. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 100 euro.

E la convenienza? Il portale propone spesso promozioni sulle ultime collezioni con sconti anche del 50%. I vantaggi aumentano per gli aderenti al programma fedeltà, che accumulando punti possono ottenere buoni spesa per importi fino a 75 euro, da usare online o nelle centinaia di punti vendita fisici.

Cosa aspetti? Digita www.brums.com e scopri le imperdibili offerte sulla collezione primavera-estate 2020. Gli sconti sono già in corso!