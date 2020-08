Sabato notte di lavoro per il personale medico del 118: molti ragazzi ubriachi soccorsi e portati in ospedale

Serie di interventi nel corso della notte per il personale medico del 118, in diverse zone della nostra provincia per molti giovani in stato di ubriachezza.

Un fenomeno che, soprattutto il sabato sera si ripete spesso e che conferma l’eccessivo uso di superalcolici e alcolici in genere, da parte di giovanissimi.

I medici, insieme ai volontari delle ambulanze, sono intervenuti nelle zone della movida, tra Imperia e Ventimiglia, portando i ragazzi ubriachi in ospedale. Fortunatamente non si sono registrati casi particolarmente gravi.