Lutto nel mondo dell'arte, a 46 anni è scomparsa prematuramente l'artista Maria Rebecca Ballestra

È mancata prematuramente all’affetto dei suoi cari Maria Rebecca Ballestra, nota artista ligure nata a Ventimiglia nel 1974 e che ha svolto la sua opera tra Bordighera e il Principato di Monaco.

Ne danno la triste notizia sui social i suoi congiunti: “La nostra cara Rebecca è partita per il suo nuovo viaggio. Le esequie si terranno in forma strettamente privata. Una cerimonia pubblica si svolgerà prossimamente, si comunicheranno luogo e data. Grazie per le vostra vicinanza e preghiere”.



Un annuncio seguito da innumerevoli testimonianze di affetto e di vicinanza alla famiglia.