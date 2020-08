Diano Marina: bimbo di tre anni si allontana dalla spiaggia del porto e cammina lungo tutto il litorale. Ritrovato in zona Sant'Anna

Panico sulla spiaggia del porto a Diano Marina, dove questo pomeriggio un bambino tedesco di tre anni si è allontanato dallo sguardo della madre, che disperata ha lanciato l'allarme.



Per le ricerche sono state allertate tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia municipale e la guardia costiera.



Il piccolo ha camminato da solo lungo tutto il litorale ed è arrivato fino in zona Sant'Anna, ovvero dalla parte opposta da dove si era allontanato. A notarlo il bagnino di uno stabilimento balneare, che lo ha visto aggirarsi da solo.



Avvertito il personale della polizia municipale, il piccolo è stato riconsegnato alla madre, non prima di aver mangiato un gelato, offerto dagli agenti, che gli hanno regalato un giocattolo acquistato in un negozio del centro.