Coronavirus: numeri in calo quest'oggi sia in Liguria che nella nostra provincia dove salgono i pazienti in sorveglianza attiva

Numeri in calo in questa calda domenica d'agosto, sia in Liguria che nella nostra provincia. Nel bollettino fornito oggi dalla Regione, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.283 (+7), mentre sono 1.334 (+2) i positivi individuati da test di screening (stabile), 8.949 i positivi in pazienti sintomatici (+5). Il totale dei casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduto) è di 1.146 (-7).

I casi per provincia di residenza

Imperia 62 (-3)

Savona 135 (+1)

La Spezia 28 (-)

Genova 7763 (-7)

Residenti fuori regione/estero 53

Altro/in fase di verifica 105

Totale 1.146

Ospedalizzati 22 (+2) | due in terapia intensiva

Asl 1 - 5 (-)

Asl 2 - 5 (+1)

Policlinico San Martino - 3 (-) due in terapia intensiva

Galliera - 2 (-)

Asl 3 - 4 (-1)

Asl 4 - 2 (-)

Asl 5 - 1 (-)

Isolamento domiciliare 194 (+1)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.568 (+14)

Decessi 1.569 (-)