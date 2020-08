Continuano a crescere i casi di positività nel Principato di Monaco: oggi altri due, contagiati fuori Montecarlo

Come accade in Italia e nel resto del mondo, anche nel Principato di Monaco non si placa l’ascesa dei casi positivi al Covid-19. Oggi altri due, che sono stati però contagiati al di fuori del Principato: uno è ricoverato in ospedale e l’altro è a casa, in sorveglianza attiva.

Il bilancio dei positivi nel Principato si attesta quindi a 133 persone colpite dal Coronavirus, con cinque pazienti ricoverati in ospedale e 113 pazienti guariti. Rimangono otto le persone seguite a casa, in sorveglianza attiva.