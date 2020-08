Discarica abusiva in un terreno privato a Ventimiglia: scatta la segnalazione per danno ambientale (Fotogallery)

Sulle alture di Ventimiglia c’è una discarica abusiva in costante espansione. Da mesi ormai in strada Pedaigo vengono accumulati rifiuti di ogni genere, soprattutto speciali, senza il minimo controllo e soprattutto senza che nessuno intervenga. La questione è al centro di una lunga disputa tra vicini di casa, culminata con una segnalazione a Comune, Polizia Locale, Guardia Forestale e Arpal. Ma al momento ancora nessuno si è mosso per risolvere la faccenda.

Come si vede chiaramente dalle immagini che pubblichiamo, sul terreno in questione sono stati stoccati rifiuti, parti meccaniche a non finire, ma anche scarti di edilizia, batterie e alcuni barili dal contenuto sconosciuto. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha fatto scattare anche la segnalazione per presunto danno ambientale. Si tratta a tutti gli effetti di una disputa tra vicini di casa, ma qui il rischio di inquinamento è piuttosto concreto e lascia più di qualche perplessità il mancato intervento da parte dell’autorità competente. Si spera che ora qualcosa possa finalmente muoversi.