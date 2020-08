Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 AGOSTO

SANREMO

9.00. Festival dei Boschi’ a San Romolo a cura dell’Associazione ‘Popoli in arte’ (locandina)



9.00-19.00. Mercato dell'antiquariato con la partecipazione di circa 80 espositori di antiquariato e brocante. Piazza Muccioli e in piazza Eroi sanremesi (ogni seconda domenica del mese)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.15-23.00. Ultimo giorno del Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia (i dettagli a questo link)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della ‘Berben Band’. Via Gioberti



21.30. ‘Dona Flor e i suoi due mariti’: spettacolo di teatro e musica con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino. Duo musicale: Manuel Merlo (chitarra) e Davide Ravasio (voce, sax tenore, cajon). A cura del Civ La Pigna Antico Borgo. Ex Oratorio di Santa Brigida, ingresso libero, info 338 4477160

21.30. Il M° Diego Campagna con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nel Concerto ‘Fandango’. Villa Ormond, ingresso libero, prenotazioni QUI



IMPERIA



21.30. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Mamma o papà’. Spiaggia libera attrezzata a Borgo Marina

VENTIMIGLIA

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

18.30-23.30. ‘2020miglia Summer Sports’: serata di sport, fitness e ballo al Belvedere Resentello e sul lungomare Oberdan (più info)

BORDIGHERA



8.00-20.00. ‘Giornata Commerciale del Ribasso’ organizzata dalla Confcommercio di Bordighera: shopping nell’isola pedonale nel centro città con intrattenimento musicale e filodiffusione



9.00. Challenge internazionale ‘Plastic hunt’, che unisce sotto l’egida della pulizia delle spiagge, oltre 50 Paesi nei 5 continenti. Evento organizzato dall’Associazione Culturale Bordi Eventi. Ritrovo alla spiaggia di Sant’Ampelio, partecipazione libera



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio



17.30. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Per informazioni telefonare al numero 0184 265556



18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

OSPEDALETTI



21.30. Proiezione documentario in 3D a cura del Visionarium di Dolceacqua. Piazzale al mare

TAGGIA ARMA

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Cavour, ingresso gratuito



21.00. ‘Da Kramer a Jobim’: spettacolo musicale a cura del duo formato da Marisa Fagnani (voce e chitarra) e Gianni Martini (fisarmonica). Giardini di Villa Boselli

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per Cinema all'aperto, proiezione film d’animazione ‘Il Grande e Potente Oz’. Piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia in occasione dei festeggiamenti patronali sanstevesi. In programma musiche sacre di Bartolucci, Vidale, Sabatini, Pancaldi, Frigerio. Piazza del paese

DIANO MARINA



8.00. 4° Trofeo Club del Mare 2020: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città

9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2020’: 12ª edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Villa Scarsella, ingresso libero



22.00. Musica e narrazione con i ‘Pezzi Fluttuanti’: voci narranti di Cristina Pinna, Davide Scaramuzza e Renato Donati e le chitarre di Alberto Cecchini e Andrea Scaramuzza (serata preceduta da una cena sociale con prenotazione al numero 329 3127202. Ballo di Gorleri

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.00. Conferenza di Fausto Amalberti della Società Libera di Storia Patria) sul tema ‘Memorie di carta. Alla ricerca del nostro passato. A cura dell’associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Giardin du Prevostu

DOLCEACQUA

21.30. ‘La Notte delle Illusioni’: spettacolo con Gaspar, Serena e il più grande ventriloquo del mondo Samuel Berletti vincitore della 5ª edizione di Italia's Got Talent. Piazza Mauro



CAMPOROSSO



20.00. ‘Sotto la luna di agosto’: giornata informative e di festa per il progetto ‘Camporosso, città dell’infanzia’ sulla passeggiata a mare di Camporosso (foce Nervia). A cura della Scuola di Pace di Ventimiglia (serata dedicata al cibo di strada)



PERINALDO



21.00. ‘Itinerari di Letteratura d’estate’: proiezione del documentario ‘Voci dall'entroterra’ di Simone Caridi e Diego Rossi. Intervengono gli autori. Sala consigliare Comune



PIEVE DI TECO



8.00-18.00. Mercatino 'Arti e Sapori' sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA



9.30. ‘I Balconi di Marta e il Forte Sotterraneo’: escursione a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro). Ritrovo nel piazzale di Colle Melosa oppure alle 8.15 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 338 1375423

TRIORA



8.00. Escursione nel Parco delle Alpi Liguri, fino al tetto della Liguria, partendo da Monesi di Triora fino al Monte Saccarello accompagnati dalla guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Ritrovo all’ingresso di Monesi di Triora, info 347 6006939



10.30. Visita guidata nel centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza all'entrata del borgo

11.00. ‘Triora Hogwarts’: il mondo magico di Harry Potter a Triora a cura di Genova Hogwarts Express Avventure Cittadine. Una giornata dedicata a tutta la famiglia Trucchi a cura di Chiara truccabimbi

16.00. Avvicinamento ai rapaci. A cura dell'Associazione Terra di Confine

VALLEBONA

21.00. Concerto d’organo nell’ambito della Rassegna musicale Internazionale ‘Al lume delle stelle‘ con il Maestro Michele Croese. Arie di Bach, Vivaldi , Mozart e tanti altri maestri. Chiesa del paese

FRANCIA

MENTON

21.30. Per il Festival della Musica di Mentone 2020, recital pianistico con Karol Beffa. Parc Du Pian (più info)

NICE



20.00 & 21.30. Nice Classic Live: concerto ‘Hommage à Mady Mesple’ (h 20) + ‘Carte blanche au Quatuor Modigliani’ (h 21.30). Musée Matisse, Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)



Musei e Biblioteche

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

- 21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate