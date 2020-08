Calcio: ecco i 27 convocati per l'avvio della preparazione della Sanremese lunedì al Comunale

La Sanremese ha diramato i convocati per il raduno della prima squadra. I seguenti 27 atleti si ritroveranno lunedì allo Stadio Comunale, alle 17, per l’inizio degli allenamenti in vista della nuova stagione agli ordini del mister Alessio Bifini e dei suoi collaboratori Roberto Correale (allenatore in seconda), Michele Giusti (preparatore atletico) e Stefano Prato (preparatore dei portieri).

PORTIERI: Giorgio Gennaro (’02), Edoardo Dragone (’02), Riccardo Del Ferro (’03).

DIFENSORI: Vladimir Mikhaylovskiy, Luigi Castaldo, Simone Bregliano, Antonio Gerace (’00), Marco Ponzio (’01), Klajdi Pici (’01), Michele Scarella (’01), Daniele Bucarelli (’02), Piergiorgio Barchi (’01, in prova).

CENTROCAMPISTI: Daniel Gemignani, Andrea Demontis, Giovanni Fenati, Alessio Murgia, Giorgio Gagliardi, Fabio Sturaro, Fabio Doratiotto (’99), Niccolò Martini (’01), Federico Fava (’02), Matteo Bastita (’04).

ATTACCANTI: Loreto Lo Bosco, Giacomo Romano, Cherif Diallo, Francesco Pellicanò (’02), Pietro Biancheri (’02, fine prestito dal Carpi).

Tra i convocati, fuori elenco, figura anche l’attaccante Filippo Scalzi che, in attesa di trasferirsi ad un club professionistico, si allenerà con il gruppo. Nel rispetto delle misure anti Covid, le sedute si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.