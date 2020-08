Sanremo: concluso con successo il ciclo di propaganda politica pre elettorale del gruppo Fratelli d'Italia matuziano

Questa mattina a Sanremo si è concluso il ciclo di propaganda politica pre elettorale del gruppo Fratelli d'Italia Sanremo.



“In tutto tre appuntamenti dove, con i gazebo e i simpatizzanti, sono state raccolte moltissime firme per chiedere elezioni subito” spiega Antonino Consiglio Portavoce cittadino. “Questi tre incontri - prosegue Consiglio - sono stati anche l'occasione per incontrare i cittadini Sanremesi e non, che con curiosità ed interesse si sono avvicinati sempre più numerosi al partito ed in molti hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ed il loro apprezzamento tesserandosi a FdI. Molti sono stati i complimenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti, sia a livello Nazionale dal Presidente On. Giorgia Meloni, sia a livello Regionale e Comunale. Sono molto contento del risultato ottenuto e voglio veramente ringraziare i cittadini per il loro appoggio e per i loro consensi".

"Un grande grazie alla squadra organizzativa che lavora compatta con impegno ed entusiasmo - è il commento del vice Portavoce cittadino Graziano Pedante che prosegue e conclude "grazie anche ai volontari che con la loro presenza hanno permesso lo svolgimento di questi incontri nella totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti Covid".