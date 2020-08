Milano-Sanremo 2020: la corsa sta per entrare in Liguria, nella città dei fiori cresce l'attesa e il traffico è sotto controllo (Foto)

Mentre i corridori stanno per entrare in Liguria attraverso il Colle di Nava, a Sanremo la situazione nella città dei fiori è assolutamente tranquilla. Da poco è stata chiusa totalmente al traffico via Roma e, a breve toccherà anche all’Aurelia

Grazie al rispetto di molti residenti e turisti dell’appello del Comune di non usare la macchina, in città non si registrano particolari problemi. Spiagge stracolme sia a Sanremo che in tutta la provincia con le varie insenature che sono state prese letteralmente d’assalto dalle imbarcazioni per godere della frescura del mare in una giornata caldissima.

Sul Colle di Nava sono molti ad attendere la carovana della ‘Sanremo’ sui balconi ma tanti sono anche quelli a bordo strada. I tifosi, ovviamente, attendono il passaggio dei beniamini mentre le forze dell’ordine e gli steward verificheranno il distanziamento sociale sulla strada. In chiave sportiva, al passaggio sul Nava, un gruppetto formato da 7 corridori è in fuga praticamente dall’inizio della corsa con un vantaggio attualmente di circa 3 minuti sul gruppo.

Ma la corsa entrerà sicuramente nel vivo sulla Cipressa e, quindi, sul Poggio.