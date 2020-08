Milano-Sanremo 2020: il Sindaco Biancheri "Una corsa inedita, chiediamo scusa per i disagi ma è stato uno spot immenso a livello mondiale"

“E' stata la Classicissima più lunga di sempre: più di 300 km sotto il sole di agosto sono stati una prova sportiva durissima, eccezionale, con il Poggio ancora decisivo. Alla fine il belga Van Aert ha vinto una Milano-Sanremo inedita, ma bellissima. Un percorso nuovo, bello e tecnicamente molto interessante”.

Lo ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, commentando la corsa di oggi. “Non è stato semplice organizzare questa Milano-Sanremo – prosegue - anche perché, purtroppo, non c'era altra data possibile. Mi scuso con i sanremesi che hanno dovuto subire qualche disagio e ringrazio tutti i miei concittadini per la grande collaborazione che ci hanno dato. Un grande ringraziamento va a Rcs, alla Polizia municipale, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione civile, ai dipendenti comunali in servizio e a tutte le centinaia di persone che da ieri hanno operato senza sosta, affinché tutto andasse per il meglio, in una Sanremo che già da stamattina era strapiena di turisti nelle vie del centro. Un ringraziamento lo voglio fare anche a tutti i sindaci che come me hanno creduto nell'importanza dell'evento e, nonostante le tante difficoltà affrontate, hanno reso possibile l'edizione numero 111 della gloriosa Milano-Sanremo”.

“Oggi il mondo ci guardava – termina Biancheri - ed essere riusciti a realizzare la corsa è stato un grande segnale, oltreché uno spot immenso per il territorio, a livello intercontinentale, che avrà un ritorno importante”.