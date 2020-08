“L'arte al servizio dell'uomo”, mostra di pittura dell'artista Roberto Frascarelli in arte “Rubè” al Centro Commerciale Conad Leclerc di Arma di Taggia

Tra le diverse manifestazioni indette da “Liberalia”, centro culturale con sede in Riva Ligure, c’è anche la mostra di pittura dal titolo “L’Arte al servizio dell’uomo” che si sta svolgendo in questi giorni, in collaborazione con il Conad Leclerc di Arma di Taggia, in cui sono esposte opere uniche dell'artista Roberto Frascarelli, dipinte su materiale di recupero, ossia pannelli TV, altrimenti inutilizzabili.

Frascarelli in arte “Rubè”, membro del centro culturale, in questa mostra si propone come obiettivo di dimostrare l'importanza dell’arte legata al riciclo, per evitare sprechi di prodotti che magari sono ancora potenzialmente utili.

“Nella mia quarantennale esperienza come radiotecnico riparatore TV – ci ha spiegato Frascarelli - ho potuto apprezzare l’evoluzione di questo strumento e mi sono riproposto di tentarne un riutilizzo diverso, una volta terminato il suo uso comune. Il pannello TV di ultima generazione é costituito da cristalli liquidi, protetto da materiale vetroso e vive grazie a un’infinità di contatti elettrici, ognuno dei quali sprigiona tre colori: Rosso, Verde e Blu, azionate da un migliaio di collegamenti che impostano l’immagine. Mi è venuta l’idea di riportare in vita quei pannelli che per usura hanno terminato il loro compito e donargli nuovamente i colori degli antichi splendori. Imbracciato pennelli e colori, ho iniziato a imbrattare quei poveri schermi TV ormai destinati alla discarica. E’ iniziato così il tormento dell’artista, cercare il soggetto, l’armonia dei colori, l’incertezza della prima pennellata e via fino al completamento dell’opera, cioè fino all’estasi della realizzazione. Un vecchio pannello TV è tornato a nuova vita e, particolare non del tutto trascurabile, abbiamo dato una mano al riciclo di materiale destinato ad aumentare l’ormai drammatico problema dei rifiuti, il moderno assillo del Pianeta”.

Le motivazioni che hanno spinto l'artista ad utilizzare questo materiale di recupero si traducono in una sensibilizzazione verso uno stile ecosostenibile per dare una nuova vita ad oggetti che apparentemente l’avevano persa. In questo modo, in una funzione diversa da quella per la quale sono stati creati, i televisori, assumono un nuovo scopo.