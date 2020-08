Diano Marina: inaugurato stamattina sul Berta il 'cippo' in memoria di Felice Gimondi (Foto e Video)

E’ stato inaugurato, questa mattina sul Capo Berta a Diano Marina, il nuovo busto realizzato in memoria di Felice Gimondi, cittadino onorario. All’inaugurazione c’erano la moglie e la figlia di Felice Gimondi, Tiziana Bersano e Norma.

Il Sindaco Chiappori e l’Amministrazione dianese hanno fatto da padroni di casa e, il primo cittadino ha commentato così il nuovo cippo sistemato vicino agli altri già presenti: “Questo cippo, insieme agli altri, ci ricorda tutto quello che è per noi il turismo sportivo del nostro golfo con i nostri ospiti che riempiono le nostre strutture e fanno del dianese un grande appuntamento turistico. Chi fa preparazione dalle nostre parti con 4/5.000 chilometri sulle strade della nostra provincia è già un grande corridore”.

Erano presenti all’inaugurazione: Davide Carpano, consigliere delegato alle manifestazioni, Veronica Brunacci consigliere delegato allo sport, Ivo Bensa ex presidente del Coni, per il Coni e la federazione ciclistica il presidente regionale. della Fic Sandro Tuvo, il presidente del Coni Imperia Alessandro Zunino. C’era ovviamente l’architetto Mario Clemente Rossi, autore dell’opera ed alcuni testimoni del tempo: Bruno Zanoni, ex professionista e Isaia Spinelli, ex direttore del gruppo Bianchi. Presente don Gianfranco Minasso, parroco di Diano Marina, il padre di Niccolò e Leonardo Bonifazio che corrono oggi la Milano-Sanremo.

Il busto è stato sistemato nell’area Belvedere, andando ad arricchire il monumento dedicato ai Campionissimi delle due ruote.