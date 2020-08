Cervo: sagrato dei Corallini gremito ieri sera per lo spettacolo 'Ulisse' al Festival di Musica da Camera (Foto e Video)

Sagrato dei Corallini gremito, ma nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, ieri sera per il 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, per il quale è andato in scena lo spettacolo teatrale ‘Ulisse’.

In collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi e Fai Liguria, uno spettacolo teatrale e musicale Ulisse sui testi di Igor Chierici è tratto dal poema di Omero. Regia Igor Chierici e Luca Cicolella. In scena Igor Chierici, Cristina Pasino, Luca Cicolella, Bruno Ricci. Musiche dal vivo di Edmondo Romano.

Lo spettacolo rinnova la collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, evento di rilievo regionale e nazionale giunto alla sua 54ª edizione. La collaborazione nasce con l’intento di valorizzare il territorio anche grazie alle iniziative culturali e di promuovere, attraverso un lavoro “di squadra”, le manifestazioni artistiche di pregio, stimolando un dialogo tra diverse discipline teatrali.

(Foto e Video di Marcello Nan)