In occasione della Giornata Commerciale del Ribasso, che si terrà domani a Bordighera, dalle 7 alle 22, non si svolgerà il mercatino di scambio giochi dei bimbi che per gli anni scorsi era sempre ubicato in località Piazza Eroi della Libertà.

La conferma arriva dal Comando della Polizia Locale e la decisione è stata presa per le problematiche legate all'emergenza del Covid-19