Milano-Sanremo 2020: all'arrivo serie di controlli delle forze dell'ordine per evitare gli assembramenti (Foto)

Anche la zona dell’arrivo alla Milano-Sanremo ha visto una serie eccessiva di assembramenti, un po’ come avvenuto sul Colle di Nava. Una situazione però tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Municipale e steward) che hanno smistato il pubblico, cercando di evitare la troppa vicinanza tra le persone.

Buono, fortunatamente, il numero delle mascherine indossate anche se, incredibilmente, in molti non l’avevano e sono stati invitati dalle forze dell’ordine a indossarle. Tutto sommato, comunque, la zona d’arrivo non ha creato particolari problemi anche se le disposizioni e la richiesta di vedere la gara prevalentemente da casa, sono state osservate da pochi.

Una gara, la Milano-Sanremo 2020, che ha garantito una serie di immagini televisive in mondovisione davvero straordinarie. Uno spot unico nel suo genere, con spiagge affollate e mare bellissimo che si è visto dall’alto. Situazione analoga per la Valle Arroscia e tutto l’entroterra di Imperia che ha regalato agli spettatori collegati in mondovisione uno spettacolo unico e per la prima volta alla ‘Sanremo’.