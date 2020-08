Incidente sulla superstrada a Taggia: è morto il motociclista di 56 anni ricoverato al Santa Corona

Il motociclista coinvolto nell'incidente avvenuto ieri sulla superstrada di Taggia è morto nella notte all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Si tratta di F.T. di 56 anni, lavorava come cuoco a domicilio.

La Polizia Locale di Taggia ha rilevato la dinamica del sinistro. Il conducente della moto, una Honda Hornet, stava procedendo da Arma di Taggia in direzione Taggia, sulla superstrada, quando ha urtato un'auto, una Suzuki Jimny, uscita dall'incrocio di regione Isola Manente, per immettersi sulla strada principale. L'urto tra i mezzi non è stato particolarmente violento ma sufficiente a mandare il motociclo e il centauro contro il guardrail e sbalzarlo oltre la barriera. Il 57enne è caduto nel greto del torrente Argentina insieme alla sua moto.