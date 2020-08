Mattinata intensa, quella appena trascorsa, per due volontari della Croce Bianca, che hanno fatto partorire un bambino senza automedica.

Il bambino è nato in ambulanza e, come la mamma (A.M.) sta bene. Il parto è avvenuto sulla strada tra Dolcedo e Imperia, visto che il bimbo ha avuto fretta di venire alla luce e non ha potuto attendere l’arrivo in ospedale.

Vista la situazione i due volontari si sono fatti coraggio ed hanno aiutato la puerpera a partorire.