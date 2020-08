Sono iniziati a Ventimiglia, in via Milite Ignoto e via Mazzini, i lavori per la sostituzione di 25 lampioni che abbelliranno le due strade della città di confine.

Si tratta di un intervento di restyling importante, che l’Amministrazione intende allargare successivamente anche ad altre strade ventimigliesi.

Gli impianti esistenti, ormai obsoleti, avevano bisogno di una sostituzione con altri più nuovi che, tra l’altro, saranno anche a led con un risparmio energetico importante.